Donald Trump: Jefe de Instagram 'rompe' el silencio y revela por qué le bloquearon la cuenta

Estados Unidos.- Desde hace ya un par de semanas, el expresidente Donald Trump enfrenta un bloqueo en varias de sus redes sociales, esto a raíz de los sucesos ocurridos en el Capitolio de Washington, donde murieron alrededor de 4 personas y un oficial, por lo que fue una forma de detenerlo para que siguiese moviendo a sus seguidores.

Tras ser acusado de incentivar a la violencia, varios de los dueños y encargados de las redes sociales en las que se le quitó el acceso comentaron al respecto, el primero fue Mark Zuckerberg, creador de Facebook, quien dijo que lo consideraba un riesgo, mientras que recientemente, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, comentó que eso era lo correcto durante una entrevista para Vogue.

Además, Adam, quién dirige la famosa aplicación desde el año 2018, comentó que al inicio no se tenía planeado que se cerrara la cuenta oficial del exmandatario y que hasta el momento no saben cuando le levantarán el bloqueo, pues no tienen una fecha fija decidida para hacerlo.

Una vez que terminemos la próxima o las próximas dos semanas, entonces creo que podemos volver a aparecer y hablar de la cuenta del presidente. Pero no tenemos ningún plan en este momento para reincorporarlo”, contó

También, se le preguntó a Mosseri si estaba presente al momento en el que se tomó la decisión de darle 'ban' a Donald Trump, a lo que respondió que no estaban en un lugar específico y que incluso fue una llamada por parte de Facebook y no de Instagram, pero no se detuvo a opinar que también consideraba que eso era lo correcto.

