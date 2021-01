VIDEO VIRAL: ¡Increíble! Loro canta canciones de 'The Beatles' y más artistas de rock

Ciudad de México.- La cuarentena ha llevado a descubrir increíble material que navega en Internet, indiscutiblemente lo más destacado han sido los videos virales mismos que, comúnmente. son protagonizados por animales; perros, gatos, aves y hasta elefantes, han dejado ver que la vida animal también es inteligente y sobre todo divertida.

Entre la marea de videos virales y de los pasatiempos que los usuarios comenzaron a compartir desde el encierro, hubo uno que específicamente llamó la atención de los rockeros. Se trata de Tico, un loro que, lejos de solo decir "Hola", puede interpretar las canciones más icónicas del rock.

Frank Maglio, dueño del ave, empezó a subir videos de él interpretando en la guitarra canciones de Led Zeppelin, Here Comes The Sun de The Beatles y otras de Guns N' Roses, acompañado por su loro Tico. El talento del loro cantante se volvió viral, lo cual impulsó a que Maglio siga compartiendo más canciones del peculiar dueto.

Estos covers tan especiales revolucionaron internet a partir de la primera canción compartida, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Tico no solo sabe cantar la canción sino que en algún punto emula la forma de cantar de Robert Plant, así como lo hace en otras de las versiones que se pueden ver en YouTube.

