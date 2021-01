Papá se hace cuenta de TikTok para contactar a su hija tras ser bloqueado por ella en WhatsApp

Madrid, España.- Un joven española aparentemente harta de su padre, decidió bloquearlo en WhatsApp para poder estar asolas y no verse interrumpida por su progenitor cuando salía de casa, sin embargo, esto resultó una pésima idea.

Pues al darse cuenta de esto, el papá de la menor decidió hacer hasta lo imposible para contactar a su hija, así que decidió hacerse una cuenta en TikTok, para grabar un video preguntando cuando volverá a su casa.

Aunque no se sabe si esto le funcionó como tal, él sujeto en cuestión aseguró que así fue, de pasó logró hacerse viral entre miles de internautas dándole una gran idea a papás y más con hijos rebeldes.

Como mi hija adolescente no lee mis WhatsApp ni coge las llamadas (eso es de viejos), me he tenido que hacer una cuenta de TikTok para comunicarme con ella. Funciona", escribió el padre en Twitter.