Karma inmediato: Mujer regresa sobre con mucho dinero y recibe jugosa recompensa

Cigales, España.- Una mujer recientemente ha revelado que ha tenido un gran karma, pues tras haber encontrado un sobre con mucho dinero y regresarlo le ha traído una recompensa bastante jugosa, o al menos es así como ella lo ha sentido.

Laura Reinoso de 41 años, una ciudadana de Cigales, en España, el pasado miércoles ganó el segundo premio de la Lotería del Niño, en el cual ganó 75 mil euros, lo que ella asegura se debe a que regresó los 200 euros a uno de sus clientes que lo olvidó en Nochevieja.

Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado; me he puesto como una loca. Me han devuelto con creces esos 200 euros", explicó.