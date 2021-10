¡Insólito! Un hombre le pide el divorcio a su esposa porque no se baña diariamente

Comparta este artículo

Uttar Pradesh, India.- Pese a que hace algunas décadas, las personas que se divorciaban eran consideradas 'fracasadas' ante la sociedad, con el pasar de los años esta práctica se ha vuelto cada vez más normal y aceptada por el mundo, al grado en el que ya existen los divorcios express.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Si bien, existen miles de motivos para que una pareja decida separarse, entre ellos: la violencia, una infidelidad, falta de entendimiento mutuo, entre otras cosas.

Sin embargo, un hombre de la India escaló las cosas a peldaños más altos después de pedirle el divorcio a su esposa porque no se baña diariamente.

El hombre, residente de Aligarh, Uttar Pradesh, le dijo a su esposa que ya no quería estar con ella porque no se bañaba, por lo que solicitó el divorcio, por su parte la joven presentó una denuncia ante la Célula de Protección de las Mujeres, argumentando que su marido se estaba amparando bajo una práctica musulmana en la que, al repetir la palabra talap (me divorcio) tres veces, el matrimonio quedaría anulado.

Recientemente, la consejería advirtió que ya habían hablado con la pareja y con sus progenitores para evitar que el matrimonio se disuelva, ya que, el problema se puede resolver fácilmente.

Estamos tratando de aconsejar al hombre para que no rompa su matrimonio, ya que es un problema menor y puede resolverse.

Fuentes: Milenio