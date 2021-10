FOTOS: Familia festeja el 'baby shower' de 'Camila', su yegua; hay pastel y regalos

Tixpéhual, Yucatán.- Conforme los años avanzan, las personas se van volviendo cada vez más unidas a los animales, quienes se han convertido en parte importante de la vida del ser humano. Ya sea un gato, un perro, un perico e incluso una yegua, tal y como les pasó a Erika Couoh y a César Naal.

El pasado domingo, 10 de octubre, esta pareja se volvió viral en redes sociales porque su amor por su yegua, 'Camila', los llevó a festejarle un baby shower a pocas semanas de que dé a luz a su pequeño potrillo.

La familia se organizó para comprar globos, bocadillos e incluso un pastel con la figura de un caballo adornándolo. Por su parte, 'Camla' fue engalanada con hermosas flores, trenzas, listones e incluso con un pequeño atuendo color rosa para cubrir su pancita de embarazo.

La dueña de 'Camila', Erika, no pudo evitar publicar las fotografías de su preciosa yegua, quien aquel día fue bañada en amor y muchos regalos para su potrillo.

Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras. Eres nuestra hija y sé que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu baby shower, pero no me importa porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros. Solo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto preciosa. Eres una animalita muy especial e inteligente porque cada que sientes algo lo expresas. Gracias por darnos la dicha de ser abuelos.