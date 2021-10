¡De no creerse! Mexicano se 'pone a la venta': 'Cobra' miles de pesos por casarse con inmigrantes

Matamoros, Tamaulipas.- La situación de los inmigrantes en México ha traído varias historias, entre las que destaca la de Juan, un joven de Matamoros, Tamaulipas que se puso 'a la venta' a la mejor postora. Así es, el hombre aceptaría casarse con una mujer inmigrante si es que esta le paga miles de pesos.

Luego de que se hiciera viral la noticia de que migrantes haitianos estaban ofreciendo dinero a mujeres mexicanas para obtener la ciudadanía, Juan, un joven de Tamaulipas creó su propio anuncio en donde él ofrecía casarse con mujeres inmigrantes, en particular haitianas, por dos mil 500 dólares (50 mil pesos mexicanos, al tipo de cambio actual).

En cuestión de horas su peculiar anuncio con especificaciones como edad y nacionalidad, y en donde venían sus datos personales se volvió viral en redes.

No obstante, el hombre declaró ante medios de Tamaulipas que el anuncio fue una broma y que la realidad es que esta 'se salió de control' al viralizarse.

Asimismo, al poner su nombre real, mujeres inmigrantes, no solo haitianas, se han puesto en contacto con él pues están interesadas en 'casarse'. ¡De no creerse!

Me han ofrecido dinero, me mandan fotos subidas de tono, me hablan parejas de otros países que quieren legalizarse (...) no voy a aceptar ningún pago por casarme", reveló Juan, de Matamoros.