VIDEO: El tierno regaño de una señora a su perrito por salir de casa se hace viral por TikTok

Ciudad de México.- Esta tierna señora se robó el corazón de múltiples usuarios en redes sociales, tras hacerse viral acompañada de su mascota.

La adulta mayor, originaria de Tabasco, fue grabada por un usuario que subió el video a TikTok, y en él aparece regañando, pero de una forma muy enternecedora, a su perrito por haberse salido a la calle sin permiso.

El clip, que dura alrededor de 25 segundos, fue subido por la usuaria @erickabalcazar y en él se aprecia que la viejecita se dirige al perro, reprendiéndolo por salirse de la vivienda.

No salgas pa’ fuera, pa’ la calle, porque te va a matar un carro, ¿lo 'oite'?, te va a mata un carro y te vas a morir, mejor no salgas, mejor no", dice la señora.