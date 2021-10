VIDEO: Integrante de 'Los Tres Tristes Tigres' compone canción a la caída de FB, WA e IG

Ciudad de México.- El pasado lunes, 4 de octubre, el ser humano vivió un nuevo fenómeno mundial con la caída de Facebook, Instagram y WhastApp durante alrededor de seis horas, hecho que sacó toda la creatividad de millones de personas, quienes no dejaron de hacer gala de sus extraordinarias habilidades para crear memes y TikToks.

Como era de esperarse, entre tanto revuelo debía surgir una canción que expresara el descontento que cientos de miles estaba viviendo en ese momento, para eso no pudo faltar Pedro Palacios, uno de los integrantes de la banda de comedia musical 'Los Tres Tristes Tigres'.

La canción tomó la melodía de 'Cómo te extraño mi amor', de la icónica banda de rock urbano, Café Tacvba y se trataba de una burla sobre cómo se entretendría la gente enviando un twit con la finalidad de sustituir la falta del resto de redes sociales.

Me siento raro, no sirve Instagram y pa' acabarla no jala ni el WhatsApp. Es demasiado, ya no jala ni el Face. En estos casos ¿Pos qué se puede hacer? ¡Estoy aburrido! Creo que tengo que poner un tuit.