VIDEO: Profesor se vuelve viral por cantar divertida cumbia a sus alumnos reprobados

Ciudad de México.- A lo largo de los años, todos pasan por la etapa escolar y conocen la incertidumbre que provoca el día en que los profesores comparten las calificaciones finales.

Los nervios siempre están presentes, pero se agradece contar con buenos maestros que nos motiven a aprender y que, con algo de humor, puedan aligerar las malas noticias, aunque sea con una cumbia.

Y es que en esta era tan tecnológica las costumbres han cambiado, y como muestra de ello, un profesor creó un video con una canción para revelar a sus alumnos que habían reprobado de una manera muy divertida.

Fue el profesor con el usuario @profejuanjil quien lo compartió un creativo contenido se volvió viral en TikTok. La canción original en la cual se basa esta cumbia es Tus jefes no me quieren del Grupo Ensamble, pero el maestro cambió la letra.

La nueva versión del maestro va así:

Te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites y ponte a estudiar. Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste. Ya ves, ¿para qué no entregas tus tareas? Pero bien que te veía conectado en el Fortnite", bromeó el profesor.