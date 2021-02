VIDEO: ¡Qué horror! Mujer se pone pegamento Gorilla en el cabello pensando que era fijador

Lousiana, Estados Unidos.- Tessica Brown pasó del glamour al hospital tras confundir fijador para el cabello con pegamento Gorilla. Desde aquel accidente, la joven originaria de Louisiana lleva más de un mes con el cabello tan duro como una piedra.

Brown relató su historia a través de un video en su cuenta de Instagram a principios de febrero. Desde entonces, ha recibido miles de comentarios y algunas sugerencias de lo que podría ayudarla.

Sin embargo, su situación se complica debido a la naturaleza del producto: un pegamento industrial que suele utilizarse para adherir baldosas en zonas húmedas.

Todo comenzó cuando se acabó el fijador que utiliza regularmente: Got2b Glued. Ante su encrucijada, pensó en una solución rápida.

Usé esto, Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea. Mi cabello no se mueve. Me lavé el cabello 15 veces y no se mueve", relató en un video de Instagram.

En otro video, Brown muestra cómo es aplicarse champú. El líquido resbala sobre su cabeza sin penetrar el cabello y su peinado sigue luciendo brillante y con ese estilo lamido.

El sábado, la joven actualizó su historia en Instagram desde el hospital San Bernard Parish, en Chalmette Louisiana. En la imagen, aparece recostada en una cama mientras es atendida.

¿Para qué sirve el pegamento Gorilla?

El pegamento Gorilla o Gorilla Glue, es un pegamento industrial 100% impermeable que, por lo general, se utiliza en ambientes húmedos como el baño, pisos de madera o terrazas.

Cuando la historia se viralizó, la compañía que fabrica el pegamento Gorilla escribió a través de su cuenta de Twitter el siguiente mensaje.

¡Hola, lamentamos conocer tu experiencia! No recomendamos usar nuestros productos en el cabello, ya que se consideran permanentes. Puedes remojar el área afectada en agua tibia con jabón o aplicar alcohol isopropilico en la zona".

Dos soluciones para Tessica Brown

En cuenta de Instagram, Brown compartió un video en el que un dermatólogo sugiere dos soluciones que podrían ayudar a retirar el pegamento Gorilla de su cabello.

Lo primero que puedes usar es acetona. La acetona ayuda a romper los vínculos del pegamento y es segura en la piel. Yo iría a un salón de belleza con expertos. También iría con un dermatólogo en caso de irritación en el cuero cabelludo", explicó.

En caso de no funcionar, refirió que otra alternativa puede ser Goo Gone. Aunque no es una opción recomendable debido a que puede causar problemas en la piel, podría funcionar sin problemas si solo se aplica en el cabello.

Fuente: Instagram