¡De no creerse! Joven deja a su novia el día que nació su hijo para irse con la suegra

Gloucestershire, Inglaterra.- Ryan Shelton, de 29 años, terminó por mensaje de texto con su novia el día en el que nació su hijo. ¿La razón? Para empezar una nueva historia de amor con su suegra.

La ahora exnovia, Jess Aldridge, declaró para el medio The Sun que quedó en shock al enterarse que Ryan la dejó para empezar una relación con su propia madre.

Cuando estalló la pandemia, recordó Jess, que su pareja y ella empezaron a vivir con sus padres para recibir atención de primera mano de su mamá durante el embarazo.

Pese a que Georgina (madre de Jess) estaba con su esposo Eric en la casa, podía hacerse de tiempos para pasar las noches junto a Shelton en la cocina bebiendo Bacardi.

Aldridge refirió que una vez sorprendió a su entonces pareja tocándole el trasero a su mamá y, aunque intentó dejarlo pasar, terminaron discutiendo por más situaciones similares.

Para enero, cuando Jess estaba en trabajo dando a luz a su segundo hijo, Ryan le envió un mensaje de texto diciéndole que ya estaba cansado de sus celos y acusaciones de tener un amorío. Por ello, era mejor terminar con la relación.

Al principio, Georgina y Ryan negaron que existiera algo entre ellos, pero con el paso de los días terminaron por revelar que las sospechas de Jess eran reales: tenían un amorío.

Mi mamá me dijo que no puede decidir de quién se enamora. Lo mismo me dijo Ryan. Tengo el corazón roto, lo he perdido todo: a mi mamá y al padre de mis hijos", lamentó.