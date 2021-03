VIDEO: ¡Amor real! Niña camina kilómetros en el frío para ayudar a su mascota

Düzpelit, Turquía.- Cemre, una niña de 9 años, caminó junto con su pequeña mascota por más de dos kilómetros en la nieve, esto, con el propósito de llevar a su amigo con el veterinario, pues en Düzpelit, de donde es originaria, no hay veterinarias.

El perrito, de nombre 'Pamuk', fue sostenido sobre la espalda de la niña, quien no dudo en caminar por varios minutos pues la nieve invadió su pueblo, por lo que los habitantes tienen que trasladarse hasta İkizce.

Lee también: ¡No son agresivos! Averigua algunos mitos que giran entorno al pitbull

La noticia llegó rápidamente con un veterinario de la zona quien al ver a la pequeña quedó conmovido por tan noble gesto, pues él se encontraba a unos kilómetros en una granja, atendiendo a una vaca enferma cerca de la zona por una emergencia médica.

Escuché una voz a lo lejos que decía: 'Hermano veterinario' (...) Cuando los vi por primera vez, quedé muy sorprendido y conmovido. Ella había envuelto a su perro y me lo había traído en la espalda.", dijo Ogün Öztürk, médico veterinario.

Lee también: ¡Se los iban a comer! Rescatan a 61 perros que iban al matadero; los tenían en una jaula

La mascota de tan temeraria niña llevaba un tiempo enfermo, pues no paraba de rascarse; estas acciones preocuparon a la pequeña, pues aunque no era un caso grave, el animal debía recibir tratamiento médico.

Hice todos sus exámenes, no tenía ningún problema de salud (...) Me entregó una siete liras, pero no las acepté", señaló Öztürk.