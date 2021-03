Maestro de la BUAP critica a jóvenes al conectarse a clase por el 8M, las llama "huevonas"

Ciudad de México.- A través de un video que circula en redes sociales se muestra como un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) crítica la acción de unas alumnas por no conectarse a la clase a modo de protesta por el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con el maestro la única forma de defender a la mujer es a través del trabajo e inteligencia, no con "hueva" haciendo alusión a la alumna que no se había conectado.

No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando; no jodan con eso; la forma de defender a una mujer es integrada como está polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevonas", comentó.

Los hechos se dieron luego de que un alumno informara al profesor que varias compañeras habían tomado la decisión de no conectarse a clases por el Día Internacional de la Mujer, lo que de inmediato causo enojo en el docente, pues aseguró no había verdaderos motivos para no estar presentes.

Perdónenme la forma de defender es, la mujer se empodera sola con su trabajo con su inteligencia, con todo, la mujer es polivalente y eso es lo más fregón del mundo, la mujer es lo más fregón del mundo y no con hueva, perdónenme", agregó.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues hubo quienes tacharon al profesor de machista, pero también quienes aplaudieron sus palabras.

