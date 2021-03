Una carta y dos salchichas, así fue el curioso regalo que recibió Elleanor de un admirador

Lancashire, Inglaterra.- Una mujer recibió un curioso regalo de un admirador secreto que jamás olvidará: una breve carta y dos salchichas dentro de una bolsa de plástico.

Elleanor Holland, de 25 años, se sorprendió cuando una vecina le entregó el extraño paquete que había pasado desapercibido. Cuando la joven lo abrió, encontró una hoja con cinco palabras: "I will always love you".

Para acompañar el "romántico mensaje", su admirador secreto le adjuntó dos salchichas. La joven se quedó en blanco unos segundos y después se echó a reír por lo extraño del paquete sorpresa.

Estoy bastante segura que no es de nadie que conozca. Bueno, espero que no", explicó Elleanor.

La joven dijo que su vecina, Adam Greenway, se preocupó por la carta, ya que algo tan sin sentido podría provenir de alguien desequilibrado mentalmente o quizá alguien agresivo.

Me vecina estaba algo preocupada acerca de este asunto, pero la tranquilicé diciéndole que seguramente es una broma y no debería preocuparse", dijo.

Fuente: