"Me salió 'fake'": Influencer se tatúa QR en la nuca para dirigir a su Instagram y no funcionó

Medellín, Colombia.- El influencer colombiano Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como 'La Liendra' ha provocado toda clase de reacciones tras tatuarse un código QR para redirigir a la gente a su Instagram que, después de unos días, dejó de funcionar.

El influencer con más de 5 millones de seguidores en Instagram mostró en un video publicado a mediados de febrero su nuevo tatuaje en la nuca funcionando correctamente.

Sin embargo, tal parece que el gusto de tener un código QR funcional le duró poco, porque ahora ya no funciona. "Me salió fake porque no me abre", refiere el joven colombiano.

La noticia fue revelada cuando el influencer acudió con el cirujano plástico Carlos Romos para pedirle su Porsche, pues planeaba hacer un video con él.

El médico intentó escanear el código que presumía en redes sociales para entrar directo a su Instagram cuando 'La Liendra' le confesó que ya no servía.

'La Liendra' es famoso en redes sociales por hacer parodias y videos cómicos. En algunas de sus publicaciones, muestra los tatuajes que lleva en el cuerpo, varios en los brazos, pecho y cuello.

Antes de que revelara su nuevo tatuaje, circularon rumores sobre su novia Daniela Duque, conocida en redes sociales como 'Dani Duke' en los que se decía que también se había puesto un tatuaje.

