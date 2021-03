¿Pretexto para experimentar? Por apuesta que no perdió, youtuber se coloca implantes de seno

Bogotá, Colombia.- Yeferson Cossio, un youtuber colombiano causó revuelo en redes sociales luego de colocarse implantes de seno, que eran el castigo a una apuesta que el hombre no perdió.

A través de su cuenta personal de Instagram, el colombiano compartió con sus seguidores todo el proceso de su transformación desde el momento previo a su cirugía, hasta el resultado final.

El motivo de tal acción se debió a que Cossio hizo una apuesta con uno de sus amigos, en la que el joven aseguró que si llegaba a los 3.5 millones de seguidores en Instagram se colocaría los implantes, apuesta que no perdió, pero que de igual manera decidió someterse a cirugía.

El joven de 26 años aseguró que tal acción la realizó solamente por "diversión", pues piensa remover los senos para que su físico sea el mismo de antes.

Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito ¿conocen a alguien que haga retos más pesados que yo en Instagram?", compartió en Instagram.