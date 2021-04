VIDEO: ¡Terrorífico! Queman rostro de turista con 'bebida flameante' en Cancún

Cancún, Quintana Roo.- Tras pedir un exótico trago 'flameante' en el bar 'Las de Guanatos', ubicado en la Plaza de Toros de Cancún, una turista de Baltimore se quemó el rostro debido a que las llamas de la bebida se salieron de control durante su preparación.

La extranjera, de nombre Marissa Daniel, resultó con quemaduras de segundo y tercer grado por el accidente, del que según comentó, procederá legalmente contra el establecimiento por no capacitar correctamente a sus empleados para la preparación de sus cocteles.

El video fue compartido recientemente a través de las redes sociales de la mujer, el cual se ha hecho viral debido a que logra capturar el momento exacto del trágico incidente.

He sufrido quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo de la cara, el brazo izquierdo y la oreja izquierda. Incluso perdí parte de mi cabello. El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras", publicó en su cuenta de Facebook.

Ante el caso, las autoridades locales y representantes del bar no se han manifestado al respecto; no obstante, Marissa compartió su experiencia para evitar que alguien más pueda correr con la misma suerte. "Este trágico evento nunca debió haber ocurrido y podría haberse evitado fácilmente si estas personas no hubieran sido tan descuidadas con sus acciones. Rezo para que esto no le pase a nadie más aquí".

Fuente: Facebook