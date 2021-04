VIDEO: La humillan por una corona; ganadora de certamen de belleza denunció a su agresora

Colombo, Sri Lanka.- Una concursante interpuso una denuncia contra un certamen de belleza Mrs Sri Lanka 2021 luego de que sufriera daños físicos al quitársele la corona de la cabeza.

Momentos posteriores a que Pushpika De Silva resultara premiada, su predecesora, Caroline Jurie, le arrebató el reconocimiento porque la ganadora estaba divorciada y uno de los requisitos para participar era estar unida en matrimonio.

De acuerdo con fuentes, De Silva se desmayó días después por la heridas que le causó el evento. Incluso dijo que el médico le recomendó guardar reposo debido a que presentaba tensión alta.

La corona ya era muy pesada y cuando me la puso en la cabeza me dolió. Fue como si me hubiese golpeado con ella. Luego me la arrancó".