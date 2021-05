Lady100jentes: La mitad de los invitados no llegan a la fiesta y cliente pide el reembolso

Ciudad de México.- Una nueva tendencia ha sido bien recibida por los usuarios de redes sociales, la cual consiste en difundir las conversaciones por WhatsApp o Messenger de los clientes insatisfechos con los emprendedores que les ofrecen un servicio.

Entre pastelerías, marisquerías y hasta novias incomprendidas las redes sociales se han inundado de 'Ladies' y en esta ocasión una mujer que exigió la devolución del 50 por ciento de su inversión se ha ganado el mote de #Lady100jentes, sí, con faltas de ortografía.

Al parecer, la mujer originaria de Monterrey organizó una fiesta el pasado 7 de mayo, evento al que acudirían 100 personas, razón por la cual se hizo una inversión entre comida, bebida y hasta un comediante que amenizaría la noche.

Los servicios de esta persona parecieron ser del agrado de los invitados quienes de acuerdo con la inconforme "se rieron mucho", no obstante todos los convocados no llegaron, por lo cual la mujer pensó que al igual que con el servicio de baquetearía, que dejó la comida que sobró, el amenizador devolvería del dinero proporcional de los que no pudieron soltar alguna carcajada.

Mi fiesta era para 100 gentes pero no fueron todos, nada más fueron como 55 gentes y me dijo mi nuera que te comentara eso porque yo les pague un show para 100 gentes y no es justo que yo haya pagado por la gente que no vino a mi fiesta", reclamó.

Tras discutir e incluso insultar a la persona que atendía el chat, quien aseguró ser solo la asistente del comediante a quien había contratado, la cliente insatisfecha terminó por negociar un reembolso, el cual se conformó en que fuera de mil pesos, los cuales le urgían debido a que tenía cuentas por pagar.

Cabe destacar que dicho reembolso no ocurrió, pues como le manifestaron a la mujer, ella contrató un servicio por hora, mas no por persona.

Fuente: Facebook Córdubai Veracruz