Empleada de famosa librería denuncia acoso sexual y lamenta que la empresa le crea más al victimario

Ciudad de México.- Cada vez son más las mujeres que deciden denunciar los casos de abuso y acoso sexual a los que son víctimas, incluso esta acción ha sido apoyada por otras mujeres que destacan creerle a la víctima antes que al victimario, algo que no le ocurrió a esta mujer.

A través de las redes sociales se viralizó el testimonio de una trabajadora de la cafebrería El Péndulo, quien entre lágrimas narró cómo un cliente la acosó, acto que denunció con el gerente del lugar quien ella asegura, le hizo caso al sujeto antes que a ella.

Fue por esta razón que ella decidió no solo abandonar el turno laboral, sino que aprovechó para denunciar este acto haciéndolo público debido a que lo consideró una injusticia.

El día de hoy levanté la voz al cliente, él se quejó y le dieron la razón al cliente, no a mi", aseveró.

De acuerdo con su relato, ella se desempeña en el lugar como hostess, por lo cual su labor es recibir a los clientes y aplicar las medidas de sanidad, no obstante, el sujeto a quien denunció ingresó al establecimiento y lo primero que hizo fue mirarle los senos, algo que a ella no le pareció pues incluso destacó no estar vestida de manera provocativa.

Esto es muy fuerte. Se EXIGE una explicación a @El_Pendulo ante este caso de acoso de clientes a su personal. Es inaceptable que no protejan a su personal. Sumado a denuncias que nos están llegando de malas e ilegales prácticas laborales. pic.twitter.com/zSN4zfwUJG — TerrorRestaurantesMX (@TerrorRestMX) May 15, 2021

Luego de vitalizarse su relato, personal de la cafebrería contactó a la mujer e incluso difundieron un comunicado en donde insistieron que se había ofrecido una disculpa derivada del "lamentable incidente".

"Antes que nada, queremos disculpanos por el lamentable incidente. En primer lugar, ante nuestra colaboradora, quien, con mucha razón, se sintió abandonada por la empresa para la que trabaja. En segundo lugar, para el resto de nuestro colaboradores, quien quizá hayan sentido que la empresa para la que trabajan no defiende su dignidad y sus derechos", se lee en la misiva.

No es el único señalamiento sobre misoginia y abuso laboral que se ha publicado sobre @El_Pendulo, pero dicen que “un linchamiento mediático sería injusto”. Ay, sí, pobrecitos los empresarios explotadores y encubridores de acoso sexual, porfi no los cancelen ?uD83CuDFFC pic.twitter.com/YpxEozqEv5 — Tamara D. (@plaqueta) May 16, 2021

Cabe destacar que este hecho desató una gran cantidad de denuncias por parte de mujeres que aseguraron haber pasado la misma situación no solo en El Péndulo, sino en otras empresas.

Fuente: Excélsior