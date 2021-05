Trabajo con causa: 'Perrita' reparte comida y con lo que gana ayuda a un refugio animal

Ciudad de México.- Muchos son los casos de perros o gatos abandonados que necesitan apoyo, o incluso los mismos refugios que se encargan de resguardarlos se hacen virales debido a sus acciones para socorrerlos, sin embargo, poco se sabe de las mascotas que trabajan para la manutención de estos espacios.

'Any' es la primer 'perrita' que se ha destacado por trabajar todos los días como repartidora de comida a través de la aplicación Uber Eats, pues de acuerdo con las personas responsables de este adorable can, ella ayuda a la manutención de 160 perros y gatos que se encuentran en el refugio animal.

Lo trascendente es que 'Any' sale a trabajar usando un casco y la mochila característica de esta aplicación para evitar que la comida sufra algún infortunio o bien, ella tenga un accidente, pues a diario recorre la alcaldía de Benito Juárez, en la CDMX para cumplir con la entrega de alimentos como hamburguesas veganas y agua de betabel.

Amigos ya estu00e1 lomirepartidora.... Tras la croqueta de cada du00eda y estu00e1 sacando la casta por los 160 peludos del... Posted by Garritas Guerreras on Saturday, May 15, 2021

Con las ganancias, 'Any' puede ayudar a los encargados del refugio a costear croquetas para alimentar a todos los residentes del refugio, sin embargo, se ha fijado una meta para el 24 de mayo para alcanzar el dinero necesario para esta compra, razón que no le permite a Any descansar ni siquiera los fines de semana.

El número de animales en el refugio para el que trabaja Any se incrementó debido a que derivado de la pandemia, muchos perros y gatos quedaron en el abandono, por lo cual la labor de esta ‘perrita’ es también para crear conciencia sobre la responsabilidad animal, al tiempo de fomentar su adopción.

Fuente: Facebook Garritas Guerreras, Heraldo de México