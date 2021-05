VIDEO: Empresa discrimina a trabajadora; la despidieron porque no le quedó su uniforme

Despiden a Alba Nevado porque no le quedó su uniforme (Foto ilustrativa). Foto: Internet

España.- Best Way se ve en aprietos luego de una joven expusiera la discriminación de la que fue víctima durante el tiempo que trabajó en la empresa. La grabación en la que narra la desagradable experiencia ha indignado a cientos de cibernautas, volviéndose viral.

Se trata de Alba Nevado, una española que se encuentra inconforme y decepcionada con el trato que recibió en la compañía. Relató que a ella llegaron comentarios despectivos luego de que pidiera un nuevo uniforme, pues el suyo no le quedaba.

Nevado dijo que Best Way le había entregado un conjunto de prendas unitalla, las cuales se probó en su casa. Notó que no correspondían a sus medidas, por lo que al día siguiente pidió un cambio.

Optaron por despedirla, aunque días más tarde tuvieron que disculparse con Nevado, pues se vieron presionados con la denuncia que fue apoyada por varias personas en la red.

Aunque le ofrecieron el empleo otra vez, Alba lo rechazó, pues dijo que ya no se sentía motivada y tampoco estaba "en condiciones físicas, psicológicas o mentales como para atender al público de una manera agradable y simpática".

Fuente: El Heraldo de México