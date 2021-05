No fue para siempre: Joven cruza el mundo para quitar el candado de amor que puso con su novio

Los Ángeles, California.- Las parejas enamoradas hacen muchas cosas para demostrar el amor que se tienen, incluso inmortalizar el sentimiento con un ritual que, en teoría, es para siempre. Sin embargo, cuando las relaciones llegan a su fin, estos eventos simplemente son olvidados.

No obstante, este no fue el caso de una chica que, al terminar con su novio, no olvidó el viaje que juntos hicieron a Seúl, Corea del Sur, para juntos colocar un candado en un puente como símbolo de su amor inquebrantable, pues ella regresó para quitarlo y dar por concluido este ciclo.

La joven en cuestión identificada como Kassie Yeung, viajó desde Los Ángeles, Estados Unidos, para quitar este candado, lo que representó un viaje de caso 10 mil kilómetros y una búsqueda de casi media hora apara ubicar el que ambos habían colocado.

Realmente nunca esperé que mi historia obtuviera 5 millones de vistas en TikTok y apareciera en los titulares de MB C News en Corea, ¡pero espero que mis aventuras te hagan sonreír", compartir la mujer.

El lugar donde ella quitó el candado cuenta con miles más que las parejas enamoradas ponen para tener más anécdotas juntos y, aunque algunas parejas siguen gozando de los beneficios de estar enamorados, quizá haya otros que, como en el caso de Kassie llegaron a su fin pero el símbolo prevalece en el país asiático.

Fuente: Milenio