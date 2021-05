¡Estaba embarazada y no lo sabía! Joven da a luz tras noche de fiesta; pensó que era resaca

Ciudad de México.- El embarazo es una etapa en la que las mujeres se preparan para convertirse en madres, pero una de ellas no tuvo tiempo para asimilarlo y tuvo a un hijo de un día a otro sin esperarlo.

Carla Macpherson, de 22 años, dio a luz a su bebé después de una alocada noche de fiesta en la que ingirió grandes cantidades de vodka, por lo que le atribuyó al alcohol el dolor de estómago que presentó la mañana siguiente.

Desconoció durante meses que dentro de su vientre se estaba gestando un ser humano, pues menstruaba con regularidad, consumía anticonceptivos y debido a que padecía endometriosis, pensó que no podía tener hijos.

Uno de sus amigos la invitó a una celebración nocturna, en la que "bailamos toda la noche y nos divertimos como nunca". Lo inesperado sucedería a las seis de la mañana, cuando malestares estomacales atacaron a Carla.

Me empezó a arder la cara y en pocos minutos todo mi cuerpo estaba empapado de sudor. Pensé que era por el alcohol, así que Jaiden (su novio) me trajo analgésicos y traté de dormir, pero me quedé en la cama durante una hora en agonía".