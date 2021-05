VIDEO: ¡En vivo! Rapero sufre 'accidente' en pleno show y rompe su pantalón al agacharse

Nueva York, Estados Unidos.- Uno de los cantantes que más ha causado controversia es Lil Nas X, quien ha ganado fama tras el lanzamiento de su tema Call me by your name, tema que invade TikTok con bailes muy sensuales o tutoriales.

Debido a su éxito, fue de los invitados en el programa Saturday Night Live donde presentó un performance de este tema: chicos con pantalones ajustados, bailes muy sugerentes y hasta tubos de Iole dance hubo.

Aunque el performance seguramente contó con muchas horas de ensayo, hubo un detalle que involucró su vestuario, pues al hacer un paso que requería agacharse, el pantalón se le rompió en la zona de las ingles, lo cual pudo dejar mucho al descubierto.

El video de inmediato fue difundido en TikTiok y el can ante no tuvo más remedio que hacer un dúo donde mostró su relación al bochornoso momento.

Sé que hago muchas cosas planeadas, pero rasgarme los jeans en la televisión en vivo no es una de ellas", destacó en Twitter tras saberse viral.

Fuente: Heraldo de México, SNL, Instagram @lilnasx