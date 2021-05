¡No lo logró! 'Perrita' viral que trabaja en Uber Eats no llega a la meta para apoyar albergue

'Any' no logró llegar a la meta a pesar de su fama en redes sociales . Foto: Facebook Garritas Guerreras

Ciudad de México.- Hace unos días, 'Any', un can que vive en un albergue se volvió tendencia debido a que las fotografías que se difundieron de ella la hacían lucir el uniforme de Uber Eats que porta al momento de trabajar.

Esta dulce 'perrita' trabaja como repartidora de comida para ayudar al albergue "Garritas Guerreras", sitio donde viven cerca de 160 perros y gatos que carecen de un hogar, por lo que su manutención es fuerte y ella colabora para comprar la comida que necesitan.

Amigos tenemos la oportunidad de comprar croquetas a bajo costo para nuestros 160 peludos del refugio :3 son casi dos... Posted by Garritas Guerreras on Monday, May 17, 2021

La publicación que se viralizó destacaba que 'Any' contaba con una meta establecida, la cual tenía vigencia, pues sería para el 24 de mayo que tenía que reunir el dinero necesario para comprar el alimento para todos los refugiados, no obstante, no lo consiguió pese a su fama virtual.

El albergue confirmó que el dinero suficiente no se juntó y es por ello que han recurrido al plan B, el cual consiste en una rifa de transportadoras y pedir donativos a los ciudadanos para poder comprar lo necesario para los rescatados.

Pese a que 'Any' no consiguió llegar a su meta, no dejará de trabajar como repartidora de comida, por lo que otra forma de ayudar es estando pendiente de sus entregas, que involucran hamburguesas veganas y agua fresca. Incluso, se han puesto a la venta llaveros de esta "lomita repartidora" que luce su uniforme completo.



