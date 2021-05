FOTO: Vestida de novia, mujer visita a su madre en el hospital para hacerla partícipe del enlace

Sao Paulo, Brasil.- Las bodas son siempre un evento muy importante que llena de emoción no solo a la pareja, sino también a los padres de ambos, por lo cual ese día todo siempre es alegría y emoción, aunque no lo fue del todo para una mujer que no contaría con la presencia de su madre en el día más especial de su vida.

La novia, identificada como Verónica Nunes Carmo, quien estaba a pocos días de casarse cuando su madre, María Monica, sufrió una caída que la llevó de emergencia al hospital.

Medios locales destacaron que María, quien padece diabetes, ha perdido la vista paulatinamente, lo que le dificulta identificar bien su entorno, provocándole caídas frecuentes, Sin embargo, la última que padeció le rompió el fémur, justo a días de realizarse el enlace matrimonial de su hija.

Para evitar que, tanto la madre como la futura esposa se perdieran del momento tan especial, el prometido de esta arregló todo para permitirle el acceso al nosocomio y así, poder ver a su madre antes de llegar al altar.

Cuando entré en la habitación mi madre me dijo: 'Hija, estás aquí'. Dije que no me casaría antes de verla y pediría su bendición. Le pedí que me tocara el vestido para sentir lo hermoso que se veía. Yo era la sensación del hospital", detalló la novia.

Las imágenes del emotivo encuentro de inmediato se hicieron virales y causaron diversos comentarios en redes sociales, desde los que aplaudieron que hiciera todo lo posible para hacer partícipe a su madre en el evento como aquellos que la criticaron por no haber aplazado la fecha y esperar a que la mujer se encontrara mejor.

Fuente: Heraldo de México, BHAZ