FOTOS: Victoria de Cruz Azul 'rompe' internet, las redes sociales se llenan de memes

Ciudad de México.- Aunque los tiempos y condiciones de salubridad no han sido óptimos para los deportistas y aficionados, el día de ayer se llevó a cabo el partido de Santos vs Cruz Azul en uno de los eventos más importantes del futbol nacional, por lo que no sería extraño que este fuera el tema de conversación durante algunos días.

Años de entrenamiento, mitos, tradición y cultura deportiva rindieron frutos en el partido de ayer, donde aficionados al futbol y espectadores en general experimentaron divertidos momentos ante las reacciones de los usuarios que siguen la trayectoria del Cruz Azul.

El juego se volvió tendencia en las redes sociales; cada fuera de campo y gol fallido provocaron la reacción de los humoristas del internet, quienes no dejaron de recordar la supuesta ‘maldición’ a la que el equipo deportivo se enfrentaría nuevamente.

Diferentes establecimientos ofrecieron una promoción especial como parte del hashtag ‘Si Gana el Cruz Azul’, a la cual se unieron incluso, diversos profesionistas que también ofrecieron servicios gratuitos si ‘La Máquina’ lograba romper su maldición, por otra parte, hubo quienes optaron por arriesgarse un poco volviendo tendencia la frase “si gana el Cruz Azul regreso con mi ex”, incluso Alex Lora, quien participó con el show de medio tiempo, se llevó una parte de los memes al ser comparado con Claudia Sheinbaum. A continuación te dejamos con los mejores memes que internet tiene para ofrecer.

Debimos considerar esto antes amigos Posted by Ricardo Martu00ednez on Sunday, May 30, 2021

TODOS en Mu00e9xico viendo que Cruz Azul por fin u00a1u00a1LOGRu00d3!! ser campeu00f3n. Posted by Invictos on Sunday, May 30, 2021

Y que #CruzazulCAMPEON en la #FinalLigaMX ... esperemos no suene la 7ta trompeta del apocalipsis...



Tengo miedo... pic.twitter.com/hueAcA8F2v — El Eze (@el_ezerodriguez) May 31, 2021

— ¡Mira! ¿Ese es Alex Lora en el medio tiempo de la #FinalLigaMX ?

— Es él o Claudia Sheinbaum se ha descuidado mucho. pic.twitter.com/dafBVxDLX9 — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 31, 2021

He vivido para ver morir los memes de:



- Si Leonardo DiCaprio ganara un Oscar

- Si AMLO ganara la presidencia

- Si Cruz Azul quedara campeón — Jorge Salazar (@salazarjorgex) May 31, 2021