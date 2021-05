Por no tener pareja, la desinvita a su boda; novia sostiene que sea madrina de postres

Ciudad de México.- Las injusticias de la vida parece que se sobrellevan mejor cuando se difunden en redes sociales, pues así le pasó a una mujer que tras ser invitada a la boda de su mejor amiga, al final fue desairada por la novia, quien le pidió no asistir a dicho evento pero sí seguir con el montaje de la mesa de postres con la que esta colaboraría.

A través de Facebook la víctima identificada como Daniela Castro compartió las capturas de pantalla de una conversación que tuvo con loa novia, en donde de inicio, la contactó para saber el nombre de su acompañante al evento con la intención de ponerlo en la lista.

Sin embargo, esta le confesó que no iría acompañada por alguien del sexo opuesto debido a que no tiene novio, no obstante, no se perdería el evento y acudiría con una amiga.

La novia trató de hacerle sentir un mal rato a su amiga y le confesó que en la mesa donde la había colocado habría solo parejas, por lo que supuso que al ir acompañada de una mujer se sentía incomoda, por lo que le insistió:

Tú y yo, luego festejamos después".

Tal respuesta no fue del todo del agrado de la invitada y mejor amiga, quien además sería la encargada de montar la mesa de postres que disfrutaran los invitados, menos cuando la novia le insistió en que dejara su regalo de bodas (los alimentos en cuestión) y después se organizarían para el festejo en privado.

¿Pero la mesa de postres, sí me la vas a regalar?", fue el mensaje de la novia hacia la ahora, desinvitada amiga.

Me invito a su boda pero como no tengo "pareja" No podu00eda ir ud83eudd23 pero si queru00eda su regalo de bodas y la mesa de postres gratis ud83eudd23u270aud83cudffbuna triste historia ud83dude02 esta gente de ahora no tiene madree ud83dude02ud83dude02u270aud83cudffb Posted by Danii Castro on Tuesday, May 4, 2021

La historia no solo se ha hecho viral en Facebook, sino que además ha sido la sensación en TikTok, plataforma que permite subir videos bajo la modalidad 'story time'.

Fuente: Heraldo de México