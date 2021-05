¡En patines! Esta es la inusual campaña de la candidata a diputada que se ha viralizado

Querétaro, Querétaro.- Isabel Llamas, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Distrito 1 ha iniciado su campaña en una peculiar modalidad, la cual dice, busca darle un "sentido ambientalista" a su discurso, pues viaja en patines sobre las calles de Querétaro para predicar el voto.

La campaña sobre ruedas ya ha comenzado a circular en Internet, pues pese a que Isabel sabe patinar, las caídas y raspones también han tenido protagonismo en el día a día de la candidata. Según menciona, busca crear conciencia sobre la importancia de la movilidad no motorizada en Querétaro.

Al respecto, la funcionaria ha señalado que los patines le recuerdan a su infancia, ya que era su principal medio de transporte cuando era niña. En contraste a poco más de 15 días de haber iniciado con su campaña, la mujer cuenta varios raspones y moretones en su cuerpo debido a los accidentes que ha tenido.

Desde el primer día de campaña me caí, pasé sobre un charco de chapopote derretido. Las llantas de los patines no pudieron avanzar, se quedaron pegadas y terminé en el suelo. Me he caído varias veces, mi equipo y yo pasamos muchas horas bajo el sol", dice.