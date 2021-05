La euforia de los pasteles: Mujer pide descuento en el postre y luego lo quiere gratis "por likes"

Ciudad de México.- Durante el Día de las Madres muchos se quiebran la cabeza por dar con el regalo perfecto, al tiempo de pensar en un festejo que involucre un pastel. Sin embargo, tras hacerse viral #LadyChispitas, una nueva ‘clienta tóxica’ ha aparecido para demostrar que se puede pedir mucho más.

Todo comenzó con la cotización de un pastel que tuviera a los personajes de Bob Esponja, serie de Nickelodeon que es del agrado de muchos niños. Sin embargo, el costo que la clienta obtuvo de la repostera no fue de su agrado, por lo que no dudó en pedir un descuento.

No seas así amiga, mira van a venir muchas personas y les va a gustar el pastel. ¿No me puedes hacer un descuento?", pidió.

Luego de mucho discutir, el rato no se cerró, sin embargo la cliente escribió para cotizar otro pastel que sería degustado durante el 10 de mayo, uno que además no sería costeado con dinero, sino con 'likes' a modo de intercambio.

Es que creo que no me estas entendiendo. O sea, yo te consigo por ejemplo mil likes y me das el pastel".