VIDEO: Un mono le da una lección a mucha gente al lavar los trastes en un pequeño local

India.- Es posible que alrededor del mundo, exista una gran cantidad de personas que odien a sobremanera lavar los trastes después de una rica comida casera, de hecho varios de ellos buscan posponer la tarea hasta que ya no sea posible mantener el lava trastes tan lleno.

Si ese es tu caso, quizás te sientas más cómodo teniendo a este adorable mono en el interior de tu casa, el cual es tan trabajador que no le molestará lavar unos cuantos trastos sucios para ti.

Aproximadamente, el pasado jueves, 1 de julio, el usuario de Instagram, Original Audio, subió un video en el que se puede apreciar a un mono trabajando para un negocio de té, el cual se encuentra lavando un plato afanosamente, mientras lo levanta para oler si ya está limpio o no.

El pequeño cortometraje no tardó en volverse viral en la India, ya que en poco tiempo, había acumulado un total de 267 mil 489 'me gustas' y es que es difícil no enamorarse de un pequeño mono tan eficiente como el que podrás apreciar en el próximo video.

Y tú ¿no querrías tener a este pequeño como mascota?

