EncuentrenaLuis: Historia de amor causa revuelo en Twitter y finalmente ¡lo encontraron!

Ciudad de México.- La historia de Juan y Luis abarrotó las redes sociales desde las primeras horas de este sábado; un hilo contado en Twitter que, seguramente, hizo llorar a más de un usuario de Internet.

El usuario @pinchehaneke narró a sus seguidores una historia en la que reveló que en sus tiempos de preparatoria una persona le enviaba cartas declarándole su amor; sin embargo, este no sabía si se trataba de un hombre o mujer.

Agrega que, en una ocasión, sus amigas lo convencieron de responder una en la que le pidieron al remitente que se conocieran durante un receso detrás de un salón en la escuela. Al llegar el momento del encuentro, vio a un chico que todos lo conocían por ser gay; eso lo asustó.

Me sentí descubierto, atacado, señalado, en ese momento no pude ver lo inocente de aquel acto...le dije a su amiga 'gracias pero yo no soy así, y me retiré'", contó.