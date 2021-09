VIDEO: ¡Escalofriante! Una pitón de 6 metros muerde al cuidador de un zoológico

California, Estados Unidos.- El pasado sábado, 4 de septiembre, el famoso cuidador del zoológico Prehistoric Pets, Jay Brewer, subió un video a su cuenta de Instagram en el que se puede ver como una pitón de seis metros de largo lo mordió.

Es posible que el trabajo de cuidador de zoológico no sea para todos, sin embargo, Jay Brewer ganó notoriedad en Instagram al subir sus videos y fotografías sobre su día a día en Prehistoric Pets, el parque que se encuentra en California, para él es natural e incluso divertido convivir con distintos animales que podrían resultar escalofriantes para cualquier otra persona, tal fue el caso de esta pitón gigante de seis metros.

El mismo Jay explicó a través de sus redes sociales que la serpiente no lo atacó de manera arbitraria, sino que estaba intentando defender a sus huevos, ya que Jay intentó tomarlos para llevarlos a un sitio más seguro. Pese a que en un primer momento el cuidador esquiva los ataques, termina por ser alcanzado en el brazo.

Una serpiente de 20 pies de largo me mordió. Bueno, esta chica gigante de varios colores nunca me ha gustado realmente y en este video finalmente me da a entender que no es solamente un súper mamá defendiendo a sus huevos, sino que está a solo una generación de una serpiente salvaje, lo que hace que sus genes se vuelvan un poco más locos, independientemente de que sea una hermosa serpiente y sus bebés serán aún más bonitos.