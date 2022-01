¡De no creerse! Se enamora de una 'jovencita' en Facebook y le envía 26 mil pesos; ella 'desapareció'

Ciudad de México.- Trascendió en grupos de Facebook la historia de un hombre que, bajo los efectos del amor y la ilusión, cayó en lo que sería una cruel estafa, pues envió más de 20 mil pesos a una mujer que simplemente dejó de responderle los mensajes.

De acuerdo con la publicación de quien sería el afectado, este conoció a una 'jovencita' llamada Natalia a través de Facebook; luego de platicar por esta red social y por WhatsApp el hombre se habría enamorado.

En una captura de pantalla que comparte la víctima de su conversación con Natalia, se lee que el hombre le ofrece dinero a la mujer para "pagar el hospital de su madre" y para que se fuera a vivir con él, a la CDMX, pues la joven sería de Guadalajara.

En la imagen, captura de pantalla de la supuesta estafa por Facebook.

Lamentablemente, según la publicación del varón, luego de que este le hiciera una transferencia bancaria por 26 mil pesos mexicanos, la joven dejó de contestarle.

Desgraciadamente confíe en ella, me enamore muy fácil y a distancia me pidió dinero le mande pero dejó de responder hace unos días, mi consejo de este año no se enamoren tan rápido, realmente ahora pienso que el amor no existe, acepto críticas y consejos", puso el hombre en su denuncia virtual.