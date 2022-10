AMLO también es parte del Mundial de Qatar 2022 y el famoso álbum de estampas lo confirma

Ciudad de México.- La emoción por el Mundial de Qatar 2022 cada vez se hace más grande, en especial para aquellos fanáticos de este deporte cuyo objetivo es el de llenar el álbum de estampas antes del arranque de la justa deportiva, lo que ha llevado a los aficionados a buscar grupos de intercambio o bien, adquirir paquetes de estos stickers a un precio más bajo y qué mejor que el barrio de Tepito donde se en cuera de todo.

Algunas de estas estampas son tan cotizadas por los amantes del futbol que en plataformas digitales los afortunados que las encuentran las venden a más de mil pesos, eso sin contar el valor unitario del paquete de estampas que, en caso de llenar todo el álbum, requerirá de una inversión total de entre 15 a 20 mil pesos. Por ello, lo de buscar valores más accesibles que a la larga pueden representar o una inversión desperdiciada o bien, el hallazgo de una estampa única.

Foto: Twitter

Esto le sucedió a un joven que, a través de la plataforma TikTok difundió un video en donde resalta que, tras seguir el consejo de un amigo, visitó el Barrio de Tepito, ubicado en los límites de la alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para comprar estos paquetes en 15 pesos. Una vez que se hizo de varios de ellos, comenzó a abrirlos ante las cámaras para inmortalizar cuáles le salían y claro, tener evidencias de algún descubrimiento inesperado.

Sin embargo, jamás se imaginó que, en lugar de un jugador como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, le saliera la estampa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, personaje de la política mexicana que, si bien tiene mercancía como llaveros o peluches, no tenía estampa de este famoso álbum de la editorial Panini que muchos piensan completar antes del arranque del Mundial.

"Compré estos sobres más baratos en Tepito. Un amigo me recomendó ir porque las venden en 15 pesitos cada sobre. Me salieron cartas buenas pero… ¿AMLO? Eso me pasa por querer comprar más barato", dice el clip.