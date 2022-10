Joven llora en TikTok y pide dinero para la renta; obtiene empleo y gana 10 mil pesos

Buenos Aires, Argentina.- Hace algunas semanas, una jovencita se volvió viral en TikTok, luego de aparecer llorando, mientras le rogaba a su audiencia que la mantuvieran o le pagaran la renta de su departamento. Grande fue la recepción que este clip tuvo entre la gente, ya que, hasta tuvo replica en medios de comunicación tradicionales. Irónicamente, tras este evento la chica obtuvo empleo y logró ganar hasta 10 mil pesos mexicanos.

Como algunos recordarán, el pasado 3 de octubre, las redes sociales y hasta los noticieros estallaron con la noticia de que una jovencita, identificada como 'Nani' publicó un video en TikTok donde se le ve ahogada en llanto, mientras le suplicaba a su audiencia que "alguien" la mantuviera, debido a que a ella no le gusta trabajar. También le pidió a sus seguidores que pagasen la renta de su departamento.

Como se mencionó anteriormente, este video provocó diversas reacciones, por un lado, hubo gente que criticó fuertemente a 'Nani' por su supuesta renuencia a querer trabajar, mientras que algunos otros tomaron con humor los comentarios de la jovencita y hasta se sintieron identificados con su presunto sufrimiento, pero... ¿qué pasó después con 'Nani'? Aparentemente su historia tuvo un final feliz.

De acuerdo con algunos informes, 'Nani' reapareció en días recientes y brindó una especie de explicación con respecto a su polémico video, en la que dejó entrever que todo había sido un chiste y también aseguró que, en realidad, sí tiene trabajo, aunque no se trata de uno convencional, ya que, se dedica a sacar videos en la plataforma de Twitch, sitio de donde obtiene la mayor parte de sus ingresos.

Es mentira, es chiste, pero si querés no es chiste (...) No vivo de redes sociales porque no es tan fácil, pero mi ingreso principal es de Twitch (...) es que me empezó a ir mal en YouTube