VIDEO: Chambelanes jalan el cabello de una quinceañera tras dar un mal paso en pleno baile

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hay algo que muchas niñas y padres de familia esperan con ansias es el día de los 15 años de las doncellas del hogar, tanto es así que, en México, existen varias novelas y hasta películas que tocan esta temáticas: Quinceañera, Mis XV, Mi primer amor... a mil por hora, entre otras. Una de las cosas que las jovencitas valoran mucho más de la fiesta es el gran baile, el cual antes estaba compuesto por un vals, pero ahora pueden hacer coreografías elaboradas con ritmos modernos.

El montar estos bailes puede llevar varios meses de preparación para las jóvenes, quienes en su mayoría no cuentan con conocimientos previos de danza. Aún así, tanto ellas como sus chambelanes hacen su mejor esfuerzo para que cada paso, pirueta y cargada salga de la mejor manera posible o... ¿no? Recientemente, una quinceañera de lo que parece ser un pueblo de la República Mexicana se llevó una amarga experiencia al realizar uno de los pasos que, probablemente, ensayó hasta el cansancio con sus amigos.

De acuerdo con el medio El Universal, el video de los quince años se hizo sumamente viral por diversos aspectos, entre ellos la falta de coordinación de los participantes, así como también el nulo empeño que le pusieron a cada movimiento. Por otro lado, el vestuario de los bailarines poco a nada encajaba con los la música que estaban por bailar, la cual era una canción de Bad Bunny, misma que se suele danzar con vestuario urbano, pero los chambelanes vestían prendas que se utilizarían en el regional mexicano, banda o hasta quebradita.

Pero lo anteriormente mencionado no fue nada en comparación con lo que ocurrió cuando dos jóvenes se coordinaron para que la adolescente diera una espectacular vuelta, misma que no salió del todo bien y es que los chicos no tomaron en cuenta que, al momento de girar, la corona de la chica quedó atorada entre sus brazos, lo que terminó por tirarle el cabello y desacomodarle su peinado.

Aunque se ve aprecia que el tirón fue considerable, la jovencita continuó el show, mientras intentaba acomodar su cabello y su corona, para finalmente continuar danzando. Según información del periódico de la CDMX, este hecho trascendió a través de la aplicación de videos cortos, TikTok, desde donde miles de personas enviaron comentarios graciosos en a cómo terminó despeinada la joven quinceañera.

Quinceañera da mal paso y termina despeinda

Fuentes: Tribuna