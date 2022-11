De no creer: Artista drag se caracteriza de Selena Quintanilla pero este detalle causa indignación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las artistas que más sobresalió en la industria musical fue Selena Quintanilla quien luego de haber hecho carrera desde pequeña al lado del grupo musical Los Dinos, pronto se volvió solista y con ello, arrasó en toda la radio de Estados Unidos y México, por lo que su música y carisma la llevaron a romper fronteras, mismas donde sigue siendo trascendental a pesar de haber dejado el plano terrenal.

Quintanilla se volvió un ícono no solo por su música sino porque además impuso moda gracias al amor que le tenía al diseño. Era tan relevante que tras ser asesinada a manos de Yolanda Saldívar, causó una pena tan grande que ha evitado que los abogados de la antes mencionada, quien además se desempeñaba como presidente de su club de fans y mejor amiga, consigan que recupere su libertad tras haber apelado en varias ocasiones la sentencia de cadena perpetua que la Corte de Texas le impuso.

Sin embargo, el amor por la intérprete de Como la Flor o No me queda más ha ido más allá pues un artista Drag Queen con sede en Chicago, Estados Unidos le rindió un peculiar homenaje en el marco de las celebraciones de Halloween. Cabe destacar que el intérprete suele caracterizarse de la originaria de Corpus Christi en un centro nocturno pero recientemente añadió un toque diferente a su atuendo, pues además del maquillaje, las arracadas y el top con estoperoles, se pintó en el pecho un balazo simulando el que Saldívar detonó hasta causar su deceso.

El artista en cuestión identificado como Cristobal Plasencia García, se hacía llamar en redes Soycristobalshow y dicha cuenta se llenó de comentarios negativos por parte de los fans de la cantante quienes mostraron indignación por la manera en la que salió al escenario, pues este toque lo consideraron como una total falta de respeto a la 'Reina del Tex-Mex' y a su familia quienes a modo de honrar a la cantante montaron un museo y a la fecha, siguen impidiendo que Yolanda Saldívar salga de la cárcel.

"Las personas no se dan cuenta de que Selena fue una persona, con una familia y amigos, no solo una caricatura cuando hacen algo así", dijo una usuaria en Twitter.

Fue mediante la cuenta de TikTok del usuario Isaac Zire donde se mostró el atuendo de este artista drag el cual desató la furia de los internautas. Incluso, fue en la misma plataforma social donde el encargado de tal caracterización se mostró de nueva cuenta personificando a la cantante pero remarcó: "Hoy sin el balazo, eh", lo que fue interpretado como una burla o falta de importancia por las críticas que recibió un día antes.

A pesar de haber especificado que ya no estaba el balazo en su pecho, el cual fue hecho a través de maquillaje, las críticas continuaron y algunos internautas se unieron para denunciar la cuenta. "Asqueroso... otros fanáticos y yo estamos molestos porque esta drag queen #soycristobalshow realmente intentó convertir la muerte de Selena en una estética poniendo una herida falsa en su pecho... smh, no puedo creer que la gente sea tan despistada como para no pensarlo dos veces antes de hacer algo. ¡¡¡como esto!!!", se leía en redes sociales.

Hasta ahora, la familia de la cantante no se ha pronunciado por este evento pues algunos aseguran, podrían hacerlo hasta interponer medidas legales contra este artista que se gana la vida personificando a la intérprete y pese a ello, no ha mostrado respeto por los hechos. Selena Quintanilla falleció el pasado 31 de marzo de 1995 tras ser acatada por Saldívar al interior de una habitación del Days Inn hotel en Corpus Christi, Texas.

