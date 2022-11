De terror: Tras una misa, sacerdote exorciza a un perro luego de arrojarle agua bendita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que las mascotas se han convertido en una parte importante en la vida de muchas personas, ya que, suelen brindar compañía y amor incondicional, aunque también tienen su buen temperamento, mismo que suelen sacar cuando se sienten atacados. Tal fue el caso de un perro a quien llevaron a la iglesia para ser bendecido; sin embargo, las cosas terminaron de manera aterradoramente inesperada.

La noticia trascendió en un video de TikTok, publicado por el usuario @willvive, en el clip se puede ver cómo el sacerdote se está encargando de bendecir a todos los canes le habían llevado; sin embargo, cuando el agua le cayó al último perro de la hilera, se puede ver cómo comienza a gruñir y a retorcerse de los brazos de su dueño, es entonces cuando el video llega a su fin; sin embargo, en algunos portales afirman que la historia continuó.

Perro se enoja cuando le echan agua bendita

Según información del medio, Informador, todo sucedió el día de San Antonio Abad o San Antón, el cual se celebra el 17 de enero, momento en el que es permitido por los sacerdotes llevar a las mascotas a recibir la bendición, por parte de la iglesia católica, ya que, este santo es conocido por su benevolencia hacía todos los animales; sin embargo, es posible que el perro de esta historia pertenezca a una religión completamente diferente, ya que se puso iracundo apenas tocó el agua.

De acuerdo con datos del medio anteriormente mencionado, la furia del can llegó a tal escala que sus humanos no pudieron contenerlo por mucho tiempo y terminaron por soltarlo, lo que culminó en tremenda mordida para el clérigo, aunque nada de esto está del todo confirmado, ya que, estos hechos no fueron captados por la persona que estaba grabando, por lo que es difícil saber si las cosas ocurrieron así.

Lo que sí es real son los comentarios de las personas que miraron el video, quienes bromearon con el hecho de que, al final, el perro terminó por ser exorcizado, mientras algunos más argumentaron que el can no gustaba de seguir la religión católica, a su vez, otros declararon que la mascota no quería deshacerse de sus demonios, por lo que le había molestado que le arrojaran el liquido sagrado. Y tú, ¿qué piensas?, ¿crees que el animal estaba poseído o simplemente no le gustó ser mojado?

