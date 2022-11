Redes sociales de luto: Reportan la muerte del hombre que subía a su 'perrita' a los juegos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales han hecho que momentos y personas lleguen a muchas partes del mundo, como sucedió con un hombre identificado como Guillermo Hernández, residente de Santa María, California quien pese a parecer de un porte duro y muy estricto, fue captado consintiendo a su ‘perrita’ de nombre ‘Chiquita’ a la que subía a los juegos mecánicos, demostrando el gran cariño que le tenía a su mascota.

En la red social TikTok fue que se hizo relevante el video de 'Don Guille' como era comúnmente conocido esperando que el caballito mecánico al que había subido a su mascota terminara para que así ambos continuaran su camino. Este video estaba acompañado del tema Be My Baby de la agrupación The Ronettes, lo que reforzó el tierno momento que ambos encontraban para tener un rato de diversión.

El hombre quien incluso fue entrevistado por medios locales, remarcó que para el su mascota era parte importante de la familia y, al considerarla como una niña pequeña, ambos desarrollaron el gusto de ir a este tipo de juegos mecánicos para salir de la rutina. Hoy se conformó que 'Don Guille' había muerto poniendo fin a la actividad que 'Chiquita' tanto disfrutaba.

De acuerdo con lo expuesto en redes sociales, plataforma donde también ambos se hicieron famosos, se informó que Guillermo Hernández había muerto por problemas en su salud; sin embargo, no se detalló qué fue lo que sucedió y sobre todo, si algún otro miembro de la familia del hombre continuará con la rutina de llevar a la ‘perrita’ al juego mecánico por el que se hizo popular.

Aunque no se ha explicado a la audiencia qué fue lo que sucedió, al parecer 'Chiquita' murió antes que 'Don Guille', por lo que el mensaje que se ha hecho viral y que ha causado diversos comentarios de internautas, podría confirmar que ambos, en donde quiera que se encuentren, buscarán una manera de seguir compartiendo momentos divertidos pese a ya no estar en el plano terrenal.

"Descansa en paz querido papá. Tú y chiquilina juntos hasta la eternidad", se lee en redes.

