VIDEO: Conoce la historia detrás del 'fantasma' que ingresa a un sanatorio de Argentina

Buenos Aires, Argentina.- Desde hace algunos días se hizo viral el video de un supuesto fantasma que ingresó al sanatorio FInochietto de Argentina; sin embargo, la administración del sanatorio ya reaccionó ante la ola de menciones que comenzaron a recibir en redes sociales, por lo que inmediatamente concedieron una entrevista al medio La Nación, donde aclararon lo que realmente había ocurrido.

Como se mencionó anteriormente, en días pasados se hizo viral un video en donde se aprecia que un guardia de seguridad del sanatorio Finochietto se encuentra haciendo guardia; sin embargo, en determinado momento, la puerta automática se abre y se puede apreciar como el sujeto se levanta de su asiento y retira la banda de seguridad, para posteriormente comenzar a tomar los datos de alguien que no es captado en las cámaras de circuito cerrado.

El sujeto termina de hacer sus anotaciones y, cuando parece que se va a sentar, parece que comienza a darle indicaciones a una persona; posteriormente se dirige a una silla de ruedas, que aparenta ofrecer al recién llegado y finalmente la devuelve a su puesto. En Internet se viralizó la idea de que el hombre habría estado hablando con una mujer que, presuntamente llegó al hospital a pedir atención. Según se dice, realmente se trataba del fantasma de una fémina que recién había fallecido en las instalaciones.

Si bien, el guardia de seguridad realiza movimientos muy convincentes, la realidad es que el nosocomio ya salió a dar las declaraciones pertinentes y, resulta ser que todo se trató de una broma muy elaborada: "Las imágenes son ciertas, pero la historia no. Es la puerta de uno de los ingresos que está abierto fuera de las horas de atención, es el ingreso a la guardia. Como estaba rota, durante las 10 horas de la noche se abrió sola 28 veces entre la noche del jueves y la madrugada del viernes", declaró la fuente.

El informante aseguró que si la puerta se había abierto fue porque estaba rota, también afirmaron que revisaron la tablilla en donde se aprecia al hombre escribiendo los datos de registro de alguien, pero esto tampoco ocurrió: "No hay un registro de ingreso de ninguna persona a esa hora. Este señor emula estar escribiendo algo, pero cuando vas al registro no aparece nadie". Pese a todo, las autoridades se comprometieron a investigar los hechos ocurridos por motivos de seguridad y no porque crean en la aparición de un fantasma.

