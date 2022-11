¿Será? Mujer asegura que en su otra vida fue Frida Kahlo; así lo narra en redes

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Es muy común que haya personas que crean en a reencarnación, incluso ha habido casos de personas que aseguran que en su otra vida fueron personas importantes o que simplemente fueron seres comunes y corrientes que cuentan cómo era su vida antes; sin embargo, pocas veces se sostienen las teorías de ser alguien famoso de la talla de Frida Kahlo, una de las pintoras mexicanas más reconocidas en el mundo entero y que, aparentemente ha regresado al plano terrenal pero en el cuerpo de una joven de origen argentino.

En la plataforma TikTok, una joven identificada como Jessica González se ha hecho viral pues afirma que en sueños ha experimentado cosas que la relacionan con al que fuera esposa de Diego Rivera; incluso, al visitar México, específicamente el museo que previamente fuera la casa de la artista, ella estaba segura de dónde estaban las habitaciones, pues ya había estado ahí cuando claro, era Frida Kahlo.

"Todo comenzó cuando era pequeña y lo confirmé por primera vez hace tres años cuando fui a México. Soy una persona desde niña tenía sueños muy lúcidos y desde ese entonces tengo cuatro, cinco sueños que se repiten".

El relato de la joven comienza con el ya viral "Story Time" donde los creadores de contenido aprovechan que la plataforma de videos ya permite subir clips de mayor duración y con ello, narran anécdotas que, en caso de ser más largas que el tiempo que la aplicación permite, causa más interés del publico pues se hace la promesa de subir una parte dos, tres, cuatro o las que sean necesarias para acabar con el relato.

Para Jessica también fue necesario subir varios clips, pues desde el primero se hizo súper viral y ella remarca que además de tener un amor muy profundo por la cultura mexicana, cuando visitó por primera vez la Casa Azul ubicada en la alcaldía Coyoacán, notó que ya haba soñado con el sitio en repetidas ocasiones, incluso se había estado soñando haciéndose trenzas en el cabello como las que lucía la artista.

"Cuando entro al patio de la casa de Frida quedé en shock porque era el patio con el que soñaba desde que tenía siete años, mirara a donde mirara ya lo conocía, yo ya me había visto ahí (…) He soñado que me estoy peinando, me hago trenzas, me miro en el espejo, sé que soy yo, pero es la imagen de Frida Kahlo. Me he soñado vistiéndome, poniéndome vestidos, la ropa que ella usaba yo he soñado con esos momentos".

Algunos de los internautas aseguraron que podía ser que sí se trate de la autora de obras como La columna rota, El venado herido o una serie de autorretratos donde Frida Kahlo mostró al mundo los sucesos dolorosos que tuvo que vivir, entre ellos el accidente en tranvía que la dejó muchos años postrada en la cama, algo que la usuaria de TikTok también narró que ha soñado y que es algo que tiene muy presente en su mente.

"Tuve dos accidentes, muy lejos de ser como el de Frida gracias a Dios, pero algo que me quedó y que creo que viene de ella es el pánico que viene de andar en ruta, me pasa cuando conduce alguien más".

Aunque la historia parece ser muy curiosa, la mayoría de los comentarios que ha recibido son en señal de burla, pues algunos resaltaron que en realidad son personajes como Marilyn Monroe o Selena Quintanilla pero en la versión encarnada, mientras que otros apoyaron a la usuaria pues son fieles creyentes de la reencarnación y, en el caso de Frida Kahlo quien era alguien muy importante, puede ser que ahora esté viendo en el país sudamericano.

Fuente: Tribuna