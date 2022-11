De no creer: Reportera se enlaza en vivo desde Qatar 2022 y aficionados abren su bolso y la roban

Doha, Qatar.- El domingo 20 de noviembre arrancó por fin el Mundial de Qatar 2022 tras cuatro años y medio de espera, evento deportivo que ha estado envuelto el polémica no solo porque se realiza en uno de los países con más restricciones y menos derechos para las mujeres, sino que además se ha señalado de abuso laboral debido a que para la construcción de los estadios que albergarán los encuentros, miles de migrantes originarios de Nepal perdieron la vida. Esto no es todo pues la televisión en vivo además fue testigo de un robo.

El crimen se cometió contra una reportera originaria de Argentina e identificada como Dominique Merzger quien antes del inicio de la justa deportiva, se enlazó hasta el estudio de grabación de la cadena que la eligió como corresponsal y contó que, mientras se contagió de la emoción de los aficionados y bailó con ellos, le abrieron la bolsa y sustrajeron no solo dinero, sino también documentos importantes.

La comunicadora estaba transmitiendo en vivo para el espacio denominado Todo Noticias donde contó que desde el área de Corniche de Doha comenzó con las grabaciones y llevaba consigo una pequeña bolsa con sus artículos de valor. Fue cuando los aficionados se aglomeraron cuando ella sintió que le abrieron el bolso pero en ese momento sus cosas ya no estaban en el interior. Desafortunadamente la cámara que la acompañaba no grabó los hechos.

"No me di cuenta en ese momento, sabes que estás en vivo al aire, con música y multitudes a tu alrededor, y yo también estaba concentrado en que me hablaras. Así que no estaba prestando atención. Después de terminar mi informe en vivo, quería tomar mi billetera para comprar una botella de agua y luego me di cuenta de que no la tenía", relató.