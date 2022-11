Entre luchas y dinosaurios: Mexicanos 'conquistan' Qatar y estos VIDEOS lo comprueban

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- En redes sociales es muy común ver cómo es que la afición mexicana se ha ganado al resto de los viajeros y hasta de la ciudadanía qatarí gracias al ambiente y ocurrencias, como fue el caso del ciudadano que llevó una bocina y se ha paseado por las calles de Doha con el audio donde anuncia la compra de fierro viejo, sí, esa que a los capitalinos ya nos tiene un poco fastidiados pero que en el Medio Oriente ha sido bien recibida.

No obstante, esto no ha sido lo único que se ha 'robado' las redes sociales, pues a través de la plataforma TikTok se volvió viral cómo un grupo de seguidores de la Selección Mexicana no solo llevó consigo una botarga de dinosaurio, sino que además la usaron para gritar a todo pulmón el "oleeeee, oleeee" que se usa para las corridas de toros y que además, ya sonó en el estadio cuando el equipo comandado por Gerardo 'Tata' Martino dominaba el esférico.

Si bien las toreadas son más características de los españoles, este video donde los aficionados hacen uso de sombreros de charro y claro, el jersey de la selección mexicana, fue bien recibido entre la audiencia, tanto que incluso se ha celebrado que las autoridades de Qatar, quienes se encargan de vigilar que todo marche en total orden, tampoco les hayan pedido detener la emoción de cara al encuentro contra Argentina el próximo sábado 26 de noviembre.

Sin embargo, torear un dinosaurio no ha sido lo único que llame la atención de la afición mexicana, sino que además otro grupo de seguidores de la Selección deleitó a ls pasajeros del metro de Doha con una pelea de lucha libre donde la 'Parka' y 'El Santo' fueron los protagonistas. Cabe destacar que todo fue actuado y nadie se hizo daño, sino todo lo contrario, dejaron claro que en México y en todo el mundo, el ambiente ‘dicharachero’ siempre estará presente.

"Lucharán de dos a tres caídas, sin límite de tiempo", dice un aficionado al inicio del encuentro.

Internautas han celebrado que este tipo de videos sean los que se hagan virales y no la pelea que otro grupo de aficionados protagonizó con aficionados de Argentina, pues si bien el futbol es un deporte lleno de emociones, se ha remarcado que la violencia no debería estar presente ni dentro o fuera del terreno de juego. Será luego del partido contra la selección liderada por Lionel Messi que espere el reporte de saldo blanco entre ambas escuadras de seguidores.

