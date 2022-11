De no creerse: Mujer baila en TikTok mientras narra el fallecimiento de su esposo; lo balearon

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- En pocos años, TikTok se ha convertido en la red social más popular por excelencia, sobre todo durante la temporada de la pandemia por Covid-19, momento en el que millones de personas se evadieron realizando toda clase de videos cortos, lo que destronó a YouTube y a su vez, provocó el nacimiento de una nueva ola de influencers. En la aplicación de China se puede encontrar todo tipo de contenido, desde el más inocente, hasta el más perturbador.

Tal fue el caso de una usuaria, quien fue identificada como @thesingingwidow (la viuda cantarina o viuda cantante), quien compartió un polémico video en donde narraba cómo fue la muerte de su marido, hecho que de antemano ya se puede considerar un tema bastante fuerte; sin embargo, lo que realmente extrañó a sus miles de seguidores fue la manera en la que lo hizo y es que, lejos de tratar el tema con seriedad, se le vio bailando la canción Made You Look de Meghan Trainor.

Si bien, la mujer no habló en todo el clip, sí montó una serie de letreros emergentes en la pantalla que contaban que hace ocho años, un sujeto disparó y la bala perdida le dio directamente a su marido, este hecho se registró tres días después de que ella había dado a luz a su hijo. A casi un año de estos lamentables eventos, el tirador fue sentenciado por homicidio involuntario. La fémina narró que, durante la audiencia, ella contó la historia de amor de ambos y concluyó enviándole un contundente mensaje al acusado: "Si alguna vez comienzas a sentir pena por ti mismo, recuerda mi rostro", aseguró ella.

Una mujer baila tras 8 años del fallecimiento de su esposo

Como se mencionó anteriormente, la historia ya de por sí puede parecer bastante controversial, pero lo que realmente dejó boquiabiertos a sus seguidores fue que la mujer apareció sonriendo y bailando mientras aparecían los letreros, este hecho despertó la molestia de los internautas, quienes rápidamente comenzaron a dejar mensajes negativos y críticas a la mujer: "Nunca entendí por qué la gente baila mientras habla sobre tan delicados", "Espero que no te estés burlando de la muerte de tu marido", le dijeron a la mujer.

Por otro lado, la creadora del polémico video le respondió a algunas personas con cierto toque de ironía, cuestionándolos por qué no habría de bailar mientras contaba la historia: "Hace ocho años mi vida entera se incendió. Obviamente, la muerte le sucedió a mi esposo, pero ya no está aquí, así perdió la vida y en cierto sentido perdí la mía. Y sí, estoy bailando, ¿por qué no? Te hice mirar, ¿no?", sentenció la mujer.

Fuentes: Tribuna