Canelo vs Messi: Tras arremeter en su contra, MEMES se 'roban' las redes sociales

Ciudad de México.- El pasado sábado 26 de noviembre, todo México y América Latina estaban muy pendientes por el partido entre México y Argentina como parte de las actividades del Mundial de Qatar 2022, partido que no solo era el segundo para ambas escuadras, sino que además definiría las posiciones en la tabla del Grupo C en especial porque el equipo albiceleste no tenía ningún punto tras haber perdido contra Arabia Saudita.

Pese a que la esperanza de ganarle a Argentina se mantenía muy alta, Lionel Messi marcó el primer gol al minuto 57 y con ello, los 'ánimos' se calentaron en las gradas. Al final, el resultado fue de dos tantos a cero y con ello, México de inmediato se fue al fondo de las posiciones; sin embargo, la decepción en todo el país no sería lo único que se 'robara' la atención de los medios, ya que el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez, también abordó este evento pero de una manera diferente.

A través de las redes sociales, el pugilista mostró enojo porque se hizo viral el momento en que Lionel Messi patea una playera de México y hasta remarca que también pudo haber sido una bandera, evento por lo que insistió en que una cosa fueron los resultados y otra el poco respecto que mostró al país, por lo que le advirtió: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre" en alusión a golpearlo por eta acción.

Por supuesto que esta advertencia para el jugador del PSG ha sido motivo de polémica, sobre todo en redes sociales donde se ha hablado de una pelea entre ambos que sea sobre el cuadrilátero; sin embargo, al ser deportes totalmente diferentes, el mexicano es el único que tendría la ventaja. No obstante, los memes no pasaron desapercibidos y a continuación te mostramos los más relevantes hasta ahora.

Cabe destacar que hasta ahora, el futbolista argentino no se ha pronunciado por este lamentable evento pero quizá lo haga hasta que se defina cuáles son los equipos que avanzan a la siguiente fase, ya que basta recordar, todavía queda un encuentro pendiente en donde Argentina se enfrente a Polonia, mientras que México lo hará contra Arabia Saudita.

