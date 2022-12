(VIDEO) Hombre disfrazado de 'Grinch' insulta a un niño por pedirle una foto: "Estás chin..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las fiestas decembrinas se encuentran a 1 mes de distancia, por lo que no resulta sorprendente que los videos con temáticas navideñas se encuentren a la orden del día en TikTok. Regularmente, se puede ver a gente cantando o bailando villancicos; sin embargo, un hombre llevó su performance mucho más lejos al disfrazarse y comportarse del afamado hombrecillo verde que odia la Navidad, 'El Grinch'.

Como muchos recordarán, este curioso personaje vive en Villa Quién, por ello realizó un complejo plan para robarse todos los regalos navideños de los coloridos habitantes de su población. Este personaje destaca por ser malhumorado y por tener poca paciencia con los niños, hecho que cambia hasta que una pequeña derrite su corazón y lo convence de que dicha celebración existe para compartir con los demás.

En estas fechas muchas personas se disfrazan del 'Grinch', incluso en México, donde recientemente, un sujeto se encontraba acariciando a su perro, el cual era bastante parecido al de la película de protagonizada por Jim Carrey; sin embargo, parece ser que el individuo se encontraba en medio de un mal momento o simplemente se trataba de un performance, esto último no se sabe, pero lo que sí es posible saber es que comenzó a gritarle al infante.

Ay, déjame de estar molestando. Desde hace rato me estás chin... y chin.. y chin.... Pin... escuincles castrosos. Es que ya una vez es cotorreo. A cada rato están mam... y mam...; chin... y chin... Ya me fastidiaron. Perdón por las palabras, estoy enc....

Finalmente, el sujeto se marchó, mientras le hablaba a su perro para que lo acompañara, aunque éste no le hizo mucho caso y se quedó observando cómo se marchaba. Hasta el momento, el video cuenta con un total de 7 millones de visualizaciones y varios cientos de miles de 'me gustas'. Y como ya es costumbre en este tipo de situaciones, los comentarios de las personas no se dejaron esperar.

Si bien, algunas personas mostraron su descontento por la manera en la que el hombre le habló al menor, también hubo quienes lo tomaron con sentido del humor y reconocieron que era un gran actor, incluso mencionaron que el hombre superaba con creces a Jim Carrey; mientras que algunos más, declararon que el histrión fue absorbido por completo por su personaje, tú ¿qué piensas de todo esto?

