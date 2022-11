(VIDEO) Cambio de papeles: Sacerdote deja plantados a los novios en el altar por esta razón

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- Si bien los tiempos han cambiado, aún hay muchas personas que esperan con ilusión el día en el que digan "acepto" en un altar, rodeados de sus amigos y familiares; sin embargo, las nupcias de esta pareja se convirtieron en una pesadilla después de que el sacerdote, que estaba oficiando la boda, se retirara sin previo aviso. Este hecho provocó que los presentes estallaran en llanto y furia en contra del párroco.

De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió en la capilla de Guadalupe, en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, en días recientes, cuando una pareja de novios decidieron dar el gran paso. Parece ser que todo ocurría con normalidad, el padre se encontraba oficiando misa, mientras que un camarógrafo estaba grabando el momento, para que en años posteriores, los enamorados pudiesen recordar aquel día tan especial.

Sin embargo, luego de 15 minutos, el sacerdote detuvo la ceremonia y se marchó, lo que provocó que los presentes se quedaran con un evidente sentimiento de desconcierto, mismo que dio paso al desconsuelo, ya que, los novios que hasta unos minutos atrás estaban felices, comenzaron a llorar, junto al fotógrafo, quien supuso que había sido su culpa que el padre se marchara se buenas a primeras.

Los presentes comenzaron a gritarle al padre para que volviera a terminar la ceremonia, mientras que algunos otros lanzaron amenazas: "Voy a reportar esto, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad. No está Dios en su corazón". Por otro lado, el camarógrafo, quien aún se encontraba grabando, despotricó: "Tengo 30 años haciendo esto. Le estoy tomando el tiempo, ¿sabe cuántos minutos son? Cuatro minutos de video. (Mi cliente) Me pagó 4 mil pesos. Dígame usted si es justo eso. Son mis clientes", declaró.

La desesperación de la familia llegó al grado de perseguir al sacerdote a la parte trasera de la parroquia, donde presuntamente se encontraría el hogar del clérigo, donde nuevamente le ordenaron que saliera, al tiempo que lanzaban palabras altisonantes: "Padre, salga a acabar la misa. Pin... bato cul...". Según algunos informes, el sacerdote se habría negado a continuar la ceremonia porque notó algunas actitudes negativas por parte de los presentes, pero nunca aclaró a qué se refería con ello.

